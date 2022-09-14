تخلصت طالبة بالمرحلة الثانوية من حياتها، بإطلاقها النار على نفسها، باستخدام طبنجة يملكها والدها أثناء وجوده بالخارج في محافظة الغربية بمصر.

تفاصيل الواقعة

وفي تفاصيل الواقعة، فقد قررت الطالبة البالغة من العمر 17 عامًا إنهاء حياتها بعد مرورها بأزمة نفسية أدت إلى إصابتها باكتئاب حاد، بسبب حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة، ورفض والدها التحاقها بكلية الصيدلة الخاصة.

بدورها تلقت قوات الأمن إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى المحلة العام فتاة، مصابة بطلق ناري في الرأس، وجثة هامدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الفتاة تخلصت من حياتها باستخدام طبنجة مرخصة مملوكة لوالدها، استخدمتها وهي داخل غرفتها، فأطلقت على رأسها طلقًا ناريًا أدى إلى سقوطها جثة هامدة على الفور.