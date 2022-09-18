روت الطالبة اليمنية ريهام بلحاف تجربتها في التدريب العملي بمدينة الملك سلمان الطبية في المهرة.

فترة التدريب:

وقالت الطالبة ريهام، لقناة “الإخبارية”: إن فترة التدريب كانت لمدة شهر وحصلت خلال التدريب على مهارات وخبرات متميزة.

فيديو | الطالبة اليمنية ريهام بلحاف تحكي تجربتها في التدريب العملي بمدينة الملك سلمان الطبية في المهرة#الإخبارية pic.twitter.com/I0vV68I2q2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2022

تطبيق عملي:

وأضافت أنها حصلت على فرصة عظيمة بتدربها في مدينة الملك سلمان الطبية بالمهرة، وتمكنت من خلال التدريب من تجربة كل ما تعلمته في الجامعة.