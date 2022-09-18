روت الطالبة اليمنية ريهام بلحاف تجربتها في التدريب العملي بمدينة الملك سلمان الطبية في المهرة.
فترة التدريب:
وقالت الطالبة ريهام، لقناة “الإخبارية”: إن فترة التدريب كانت لمدة شهر وحصلت خلال التدريب على مهارات وخبرات متميزة.
فيديو | الطالبة اليمنية ريهام بلحاف تحكي تجربتها في التدريب العملي بمدينة الملك سلمان الطبية في المهرة#الإخبارية pic.twitter.com/I0vV68I2q2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2022
تطبيق عملي:
وأضافت أنها حصلت على فرصة عظيمة بتدربها في مدينة الملك سلمان الطبية بالمهرة، وتمكنت من خلال التدريب من تجربة كل ما تعلمته في الجامعة.
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