طبيبات: نرفض تشبيه المستشفيات بقاعات الأفراح

ضوابط سلوكية:

قنوات داخلية:

إساءة غير مقبولة:

ردت طبيبات على اتهام طبيب بتحول المستشفيات إلى ما يشبه قاعات أفراح، بحسب قوله، وأكدن أن هذه التصريحات تشوه صورة المنظومة الصحية والعاملين بها.وقالت الطبيبة والكاتبة المتخصصة بالشأن الصحي لمياء البراهيم: إنه كلام لا يصح خاصة من طبيب، فهناك نظام بالمستشفيات وضوابط للسلوك بالنسبة للممارسين الصحيين.وأوضحت البراهيم، خلال برنامج “يا هلا” المذاع على “روتانا خليجية”، أن هناك ضوابط سلوكية للممارسين الصحيين أولها لائحة الذوق العام والتي تحكم الجميع داخل المنشأة الصحية وخارجها. وأضافت أنه داخل المنشأة الصحية يوجد سياسات أخلاقية وأخرى تخص الزي، والتي تلزم الموظفين والكادر الصحي بلوائح نظامية، مؤكدة أن المنشآت الصحية كلها مكشوفة ويمكن للمواطنين دخولها وتراها.ورفضت فكرة “شيطنة الممارسات الصحية” وإظهارها بأنها مبتذلة، حيث يوجد لوائح نظامية وقوانين وجهات متابعة ترصد المخالفات. وأشارت إلى أنه في حال كان هناك مخالفات أو ابتذال، فمن المفترض وجود قنوات داخلية تكشف هذه الأمور على وسائل الإعلام وتحولها إلى قضية رأي عام. ولفتت إلى أنه عندما يتم تسمية الوضع كظاهرة فلابد من رصد كثير من المخالفات على مستوى المنشآت الصحية بالمملكة، وتحديد إذا كانت حكومية أو لا ربحية أو خاصة.كما انتقدت الدكتورة سامية العمودي هذه الاتهامات، قائلة إنها إساءة غير مقبولة في حقوق زميلات العمل. وقالت العمودي في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، “أمارس مهنة الطب منذ أربعين عاماً وحزنت أن هذا كلام طبيب وزميل وهذه إساءة غير مقبولة في حقوق زميلات العمل وليست صحيحة بالمطلق ومرفوض هذا في عهد به أنظمة تحمي أتمنى أن يعتذر كما أساء”.