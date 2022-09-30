طبيبات: نرفض تشبيه المستشفيات بقاعات الأفراح

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وقالت الطبيبة والكاتبة المتخصصة بالشأن الصحي لمياء البراهيم: إنه كلام لا يصح خاصة من طبيب، فهناك نظام بالمستشفيات وضوابط للسلوك بالنسبة للممارسين الصحيين.
طبيب سعودي: المستشفيات أصبحت أقرب إلى قاعة أفراح… و د.لمياء البراهيم ترد من خلال #ياهلا @DrLalibrahim@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tAzrfHmjfp— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2022