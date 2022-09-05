كشف الدكتور أحمد الدخيل استشاري الطب الرياضي تفاصيل المرض الذي يُعاني منه اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر وهو التهاب في غشاء التامور المحيط بعضلة القلب.

وكانت أنباء تم تداولها عن أن مارتينيز صاحب الـ30 عامًا سيرحل عن النصر بسبب إصابته، بل وسيعتزل كرة القدم نهائيًا ليخرج اللاعب أمس وينفي هذا الكلام بشكل حاسم.

إصابة بيتي مارتينيز بعيدة عن عضلة القلب

الدكتور أحمد الدخيل قال لـ قناة SSC : “إصابة مارتينيز بعيدة تمامًا عن عضلة القلب وليست خطيرة، لأنها في الغلاف المحيط بعضلة القلب، وقد أتت له ربما بسبب الإصابة بكورونا أو بالإنفلونزا”.

وواصل الدخيل: “من الممكن عودة بيتي مارتينيز للمباريات بعد 3 أشهر من الآن ولكن بشرط تقييم حالته، ويُنصح دائمًا بإجراء الفحوصات الطبية على اللاعبين قبل بداية كل موسم من أجل ضمان السلامة لهم جميعًا”.

ومن المعروف طبيًا أن التهاب التامور يُسبب آلاماً حادة في الصدر، ويشعر المصاب بهذا الألم عند احتكاك طبقات التامور القريبة من القلب ببعضها البعض.

وتداولت فئات عريضة من جمهور النصر أنباء عن نية أصفر الرياض فسخ العقد مع اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا بسبب مرضه هذا، لكن اللاعب يستعد للمشاركة مع أصفر الرياض في المباريات المقبلة.