أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طرح دفعة جديدة من تذاكر مباريات مونديال قطر يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر الفيفا الرابط الرسمي لـ حجز التذاكر وهو: ” Fifa.com / Tickets.

مجموعات مونديال قطر

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “قطر، السنغال، هولندا، الإكوادور”.

المجموعة الثانية “إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب ويلز ”.

المجموعة الثالثة “السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا، ألمانيا، اليابان، كوستاريكا ”.

المجموعة السادسة “بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا”.

المجموعة الثامنة “البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية”.