أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد أُحد المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تذاكر مباراة الأهلي ضد أُحد

ويلعب الأهلي ضد أُحد، عند الساعة 8:30 مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد أُحد عبر منصة مكاني، وجاءت الأسعار كالتالي؛ 20 ريالًا الموحدة، 50 ريالًا الممتاز، 100 ريال الفئة الفضية و200 ريال الذهبية.

ويأمل النادي الأهلي في حضور الجماهير بأعداد كبيرة في المدرجات، لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لاستعادة نغمة الانتصارات سريعًا، بعد السقوط في فخ التعادل ضد العروبة في الجولة الماضية.

الفريقان في دوري يلو

وتتشابه ظروف الفريقين قبل المواجهة المقبلة، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع النادي الأهلي صاحب المركز العاشر.