ينتظر المواطنون، الأحد المقبل، موعد إيداع الدفعة الـ58 من دعم حساب المواطن، وذلك بدلًا من يوم السبت وفق الآلية المتبعة لإيداع الدعم.
طريقة الاستعلام برقم الهوية:
ويمكن معرفة استحقاق الشخص للحصول على الدعم المقدم من البرنامج، وذلك عن طريق اتباع خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.
- كتابة رقم الهوية الوطنية والتأكد من إدخال الرقم بصورة صحيحة.
- ستظهر جميع تفاصيل الدعم.
خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية:
وكان برنامج حساب المواطن، كشف في وقت سابق، أن خطوات تقديم اعتراض على نتائج الأهلية تتمثل في:
– ادخل إلى حسابك واضغط على دراسة الأهلية
– من خلال دراسة الأهلية اضغط على أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع
– بعد الاطلاع على التنبيه يمكنك تقديم اعتراض وتأكيده
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