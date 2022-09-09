ينتظر المواطنون، الأحد المقبل، موعد إيداع الدفعة الـ58 من دعم حساب المواطن، وذلك بدلًا من يوم السبت وفق الآلية المتبعة لإيداع الدعم.

طريقة الاستعلام برقم الهوية:

ويمكن معرفة استحقاق الشخص للحصول على الدعم المقدم من البرنامج، وذلك عن طريق اتباع خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

كتابة رقم الهوية الوطنية والتأكد من إدخال الرقم بصورة صحيحة.

ستظهر جميع تفاصيل الدعم.

خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية:

وكان برنامج حساب المواطن، كشف في وقت سابق، أن خطوات تقديم اعتراض على نتائج الأهلية تتمثل في:

– ادخل إلى حسابك واضغط على دراسة الأهلية

– من خلال دراسة الأهلية اضغط على أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع

– بعد الاطلاع على التنبيه يمكنك تقديم اعتراض وتأكيده