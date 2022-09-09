ينتظر المواطنون، الأحد المقبل، موعد إيداع الدفعة الـ58 من دعم حساب المواطن، وذلك بدلًا من يوم السبت وفق الآلية المتبعة لإيداع الدعم.
طريقة الاستعلام برقم الهوية:
ويمكن معرفة استحقاق الشخص للحصول على الدعم المقدم من البرنامج، وذلك عن طريق اتباع خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.
- كتابة رقم الهوية الوطنية والتأكد من إدخال الرقم بصورة صحيحة.
- ستظهر جميع تفاصيل الدعم.
خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية:
وكان برنامج حساب المواطن، كشف في وقت سابق، أن خطوات تقديم اعتراض على نتائج الأهلية تتمثل في:
– ادخل إلى حسابك واضغط على دراسة الأهلية
– من خلال دراسة الأهلية اضغط على أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع
– بعد الاطلاع على التنبيه يمكنك تقديم اعتراض وتأكيده
انا موطن سعودي واسكن مع عايلتي وتم رفع صورة من صك البيت لاثبات الاستقلاليه وجاء الرد غير مؤهل لعدم اثبات الاستقلاليه طيب انا ساكن مع عايلتي واريد ان تعطوني حل مناسب