أصبحت خاصية حذف الرسائل في تطبيق “واتساب” بعد الإرسال هامة جدًا لدى الجميع، إلا أنه لا يزال حذف كل ما هو قديم جداً من هذه الرسائل يمثل مشكلة حتى أفصح أحد رواد السوشيال ميديا عن الحل.

حذف رسائل قديمة

ووثق مقطع فيديو على موقع “تويتر”، طريقة سهلة يستطيع من خلالها مستخدم واتساب حذف الرسائل القديمة حتى ولو مر عليها عام كامل.

وتمثلت الخطوات في:

1- فتح تطبيق واتساب، ثم الانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة المراد حذفها.

2- الضغط مطولاً على الرسالة، ثم الانتقال إلى الخارج واختيار زر وضع الطيران.

3- ومن الإعدادات يتم اختيار الوقت والتاريخ بعد توقيف التحديث التلقائي لهما، والعودة بهما إلى الوراء أي إلى زمن قبل إرسال الرسالة، ثم حذف الرسائل بعد إعادة الوضع الطبيعي.