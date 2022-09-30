طفل يتدلى من السابع!

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رضيعة تتدلى من الطابق السابع لشرفة شقتها بمدينة فوشان الصينية فقرر أحد الجيران المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات حتى وصل لها وأنقذها قبل سقوطها..— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 29, 2022
المقطع نال تداول واسع في الصين ولقبّوا الرجل بـ Spiderman أو الرجل العنكبوت وتم تكريمه من إدارة المدينة.pic.twitter.com/xzbYdfXebJ