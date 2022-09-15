توقع مركز طقس العرب، تزايد تأثر شمال المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد اليوم الخميس، لتشمل أجزاء واسعة من الحدود الشمالية.

انخفاض الحرارة شمالًا

وقال المركز إن الخرائط الجوية المستخرجة من نماذج المحاكاة الحاسوبية تشير إلى توقعات بتزايد تأثر شمال المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد ، لتشمل أجزاء واسعة من الحدود الشمالية، وتنخفض درجات الحرارة في عموم تلك المنطقة، وبشكل أقل أجزاء من وسط المملكة.

وأضاف أنه خلال ساعات ما بعد ظهر يوم الخميس، تنشط السحب الركامية على أجزاء من جنوب غرب السعودية متمثلة بمرتفعات جازان وعسير و الباحة وجنوب مكة المكرمة.

أمطار غزيرة

فيما تكون الأمطار متفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحياناً وتؤدي لارتفاع منسوب المياه بالطرقات في بعض المناطق.

أما ليلاً، فتوقع المركز أن تكون الأجواء مائلة للحرارة في أغلب المناطق، بينما تميل للبرودة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من مرتفعات تبوك و الحدود الشمالية و الجوف، ويتشكل الضباب خلال ساعات الفجر على أجزاء من المناطق الشمالية من محافظة العديد.