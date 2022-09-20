أظهر مقطع فيديو متداول، إنه بإمكان الطلاب الصينيين النوم وأخذ قيلولة خلال الفصل الدراسي.

قيلولة وسط الدراسة

وبدأت مدارس في الصين، بالاستعانة بمقاعد قابلة للتحول إلى أسرّة، من أجل حل مشكلة معاناة الأطفال من عدم كفايتهم من النوم.

وحسب ما ذكرته صحيفة “الشعب” الصينية، تسمح تجربة هذه المقاعد، للطلاب بالحصول على قيلولة في فصولهم وقت الظهيرة.

شروط النوم

والتقطت صورة تكشف عن هذه التجربة، بمدرسة بمدينة كينهوانجداو التابعة لمقاطعة خيبي شمال شرقي الصين.

لكن يتعين على الطلاب إحضار أغطيتهم ووسائدهم الخاصة معهم، من أجل الاستمتاع بقسط من الراحة وسط اليوم الدراسي.