تعرض مدرس للرياضيات وموظف في مدرسة بمنطقة دومكا بولاية جارخاند الهندية، للضرب على أيدي الطلاب، وربطهما بشجرة لإعطائهما درجات متدنية في الامتحانات العملية.

رسوب 11 طالبًا

وذكرت الشرطة الهندية أن 11 طالبًا من المدرسة من أصل 32، حصلوا على درجة ‘DD’ (D مزدوجة)، والتي تعتبر معادلة للرسوب، في امتحان الفصل 9، الذي أعلن عن نتائجه من قبل المجلس الأكاديمي لجارخاند (JAC)، ما أثار غضبهم وثورتهم على المدرس، وخروج دفعة كبيرة للنيل منهما.

وحاولت الإدارة التحدث إلى الطلاب، بعد العلم بواقعة تعديهم على المدرس والموظف، وربطهما في الشجرة، مؤكدة أنها عقدت محادثات مع جميع المعلمين.

وفي تصريحات لوكالة أنباء “برس ترست” الهندية، قال مسؤول مركز شرطة جوبيكاندر، نيتياناند بوكتا: “لم يتم تقديم تقرير معلومات أولي في القضية، حيث لم تقدم إدارة المدرسة أي شكوى مكتوبة بشأن الحادث الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي”.

عدم تقديم شكوى

وبعد التحقق من الحادث، طلبت الشرطة من إدارة المدرسة تقديم شكوى، لكنها رفضت قائلة إن “ذلك من الممكن أن يفسد حياة الطلاب”.

وأوضحت الشرطة أنه تم التعرف على المعلم المعتدى عليه واسمه سومان كومار، أما الموظف فاسمه سونيرام تشوري، فيما لفت مسؤول مركز الشرطة إلى أنهما لم يقدما أي شكوى مكتوبة للشرطة