رد الإسباني إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على التصريحات الهجومية التي وُجهت ضد البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد قبل الديربي بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

ماذا طلب رئيس أتلتيكو مدريد ؟

وكان الإعلامي الإسباني بيدرو برافو وجه تصريحات عنصرية ضد لاعب الريال وطالبه بالتوقف عن الرقص في المباريات، كذلك قال الإسباني كوكي لاعب الأتلتيكو: “إذا سجل فينسيوس جونيور هدفًا واحتفل فسوف تكون مشكلة كبيرة”.

وقال سيريزو: “إذا قام فينسيوس بالرقص، سأطلب منه أن يعلمني كيف أرقص السامبا، لأن علي الذهاب إلى البرازيل في المهرجانات في ريو دي جانيرو.”

وتابع رئيس الأتلتيكو: ” يحتفل كما يريد ولكن عليه أن يُظهر الاحترام”.

وحرص كل من البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومواطنه رافينيا لاعب برشلونة الإسباني على دعم فينسيوس جونيور.

نادي ريال مدريد أصدر بيانًا بشأن واقعة الهجوم ضد لاعبه حيث قال فيه: “يُدين النادي جميع أنواع اللغة والسلوك العنصري والكراهية للأجانب في كرة القدم والرياضة والحياة بشكل عام، مثل التعليقات المؤسفة الّتي صدرت ضدّ لاعبنا فينيسيوس جونيور في الساعات القليلة الماضية”.

وأضاف البيان: “يود النادي أن يعبّر عن محبته ودعمه لفينسيوس جونيور، اللاعب الّذي يعتبر كرة القدم موقفًا تجاه الحياة من خلال الفرح والاحترام والروح الرياضية”.