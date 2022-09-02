في موقف غريب هدد طيار ركاب الطائرة بتغيير مسار الرحلة ما لم يتوقف أحدهم عن إرسال الصور الإباحية لباقي الركاب عبر ميزة Airdrop.

Southwest Airlines pilot threatens to turn plane around if passengers don’t stop airdropping him nudes pic.twitter.com/VTnOHLhYkz — No Jumper (@nojumper) August 30, 2022

وكان الطيار التابع لشركة ساوث ويست إيرلاينز قد وجه تهديدًا للركاب ينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع من هيوستن إلى كابو في سان لوكاس.

وأضاف الطيار :”إذا استمر ما يحدث الآن سأضطر للعودة إلى البوابة، وسيتعين على الجميع المغادرة، وسندخل الأمن وستنتهي عطلتكم”.