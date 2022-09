في موقف غريب هدد طيار ركاب الطائرة بتغيير مسار الرحلة ما لم يتوقف أحدهم عن إرسال الصور الإباحية لباقي الركاب عبر ميزة Airdrop.

Southwest Airlines pilot threatens to turn plane around if passengers don’t stop airdropping him nudes pic.twitter.com/VTnOHLhYkz

