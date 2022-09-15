احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة والعاصمة الأوزبكية طشقند اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 ، وذلك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بحضور ممثلين من طيران ناس وشركة مطارات جدة.

ويربط طيران ناس بين الرياض وطشقند عبر رحلتين مباشرتين أسبوعيًا، وذلك يومي الاثنين والخميس وتنطلقان من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى مطار طشقند الدولي ذهابًا وإيابًا.

وجاء هذا بعد توقيع طيران ناس مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات الأوزباكستانية، الشهر الماضي ضمن فعاليات مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي أقيم بمدينة جدة. واستهدفت المذكرة تعزيز العلاقات في مجال قطاع النقل الجوي لتشغيل رحلات مباشرة بين السعودية وأوزباكستان، بهدف تيسير نقل المعتمرين والحجاج وقاصدي زيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تيسير التنقل بين مواطني البلدين لغرض الاستثمار والسياحة.

زيادة عدد الطائرات إلى 38 طائرة

وإلى ذلك، ونجح طيران ناس في زيادة عدد الطائرات إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة مع 25 طائرة في يناير من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 من حوالي 1.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 120%.

ونال طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم، يبالإضافة إلى تصنيفه كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.

طريقة حجز الرحلات

ويمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.