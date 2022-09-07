أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، توقيع مذكرة تفاهم مع “جبلية” العلامة التجارية المتخصصة في منتجات القهوة السعودية بهدف تقديمها على متن رحلات طيران ناس الداخلية والدولية وفي صالات ناسمايلز بالمطارات الدولية الرئيسة بالمملكة، وذلك تزامنًا مع احتفاء طيران ناس بعام القهوة السعودية 2022م.

ووقع مذكرة التفاهم نائب رئيس طيران ناس للتسويق والاتصال المؤسسي موسى بحري ورئيس مجلس إدارة شركة مانجو جازان المالكة للعلامة التجارية “جبلية” بدور الرشودي وذلك في المقر الرئيسي لطيران ناس بمدينة الرياض.

وتتيح المذكرة بيع وتسويق منتجات “جبلية” للمسافرين على متن رحلات طيران ناس الداخلية والدولية ولضيوف صالات ناسمايلز بالمطارات الرئيسية في كلٍ من الرياض جدة والدمام، إضافة إلى التعاون في إعداد برامج سياحية للمسافرين لمسارات مزارع القهوة بمنطقة جازان باعتبارها رمزًا من رموز الثقافة السعودية وموروثًا أصيلًا.

وتعقيبًا على توقيع الاتفاقية؛ قال موسى بحري: “كناقل جوي وطني، يستمد طيران ناس مبادراته وثقافته من قيم وروح المجتمع السعودي، والقهوة السعودية تحمل دلالات عميقة عن كرم وعراقة المجتمع السعودي، وتسعدنا هذه الشراكة المميزة مع “قهوة جبلية”، التي تأتي ضمن جهود طيران ناس في دعم مبادرة عام القهوة السعودية وفي إطار دعم طيران ناس للمبادرات والمشاريع المحلية التي تعزز الصورة الحقيقية للثقافة السعودية”.

وكان طيران ناس قد زين أحدث طائراته بالهوية البصرية لمبادرة “عام القهوة السعودية 2022” التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي لتكون سفيرة للقهوة السعودية في مختلف دول العالم، من جهتها قالت بدور الرشودي يسعدنا في “جبلية” – العلامة التجارية الرائدة للقهوة السعودية المزروعة في أرضنا ووطننا الغالي – التعاون مع طيران ناس من أجل دعم هذه الصناعة التي بدورها تدعم المزارعين المحليين والمحتوى المحلي ككل خاصة في هذا العام الذي تم تخصيصه للاحتفاء بالقهوة السعودية كمكون أصيل لتراثنا الثقافي.