وقال المهندس، ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية في جدة، إن ظاهرة احتجاب أورانوس سترصد في شمال السعودية ومصر وبلاد الشام ودول المغرب الغربي إضافة إلى معظم أوروبا وجزاء من أسيا وإفريقيا.

الاحتجاب حدث فلكي

وأوضح “أبو زاهرة”، أن الاحتجاب حدث فلكي يتم عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد، وفي كثير من الأحيان يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب الواقعة في دائرة البروج، مشيرًا إلى أنه لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقعك على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

ولفت إلى أن هذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيرصد القمر يمر بالقرب من كوكب أورانوس فقط.

سيكون القمر بعمر 18 يومًا

وبين “أبو زاهرة” أنه خلال وقت هذا الاحتجاب سيكون القمر بعمر 18 يومًا وسيكون مضاء بنسبة 78٪. وسيختفي أورانوس خلف الجانب المضيء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب غير المضاء من القمر.