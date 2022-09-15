دعت وزارة التجارة الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الإدارية عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة+” على الرابط التالي: (https://masar.gov.sa)

وبينت وزارة التجارة أنه قد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (58) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)

​ مواعيد التقديم:

ومن المقرر أن يبدأ التقديم الساعة 12:00 ص يوم الثلاثاء الموافق 1444-2-24 وينتهي الساعة 12:00 م يوم السبت الموافق 1444-2-28 وذلك عبر منظومة التوظيف “جدارة +”.

آلية التقدم من قبل (المتقدمين) :

-الدخول على منظومة التوظيف “جدارة + ” (https://masar.gov.sa)

-التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

-تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

-يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة

-خريجو الدرجات العلمية لعام 2018م فما أعلى للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية

-سيتم ترشيح الأعلى معدل وذلك للمعدلات (50 %)​ فما أعلى وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

-سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

-الوظائف المعلن عنها يتطلب اختبار القدرة المعرفية.

-يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

-جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

-ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

-الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

إلى ذلك فرت منظومة التوظيف “جدارة+” (https://masar.gov.sa​) في موقعها عند التعامل مع نموذج التقديم تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعًا، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

وأوضحت وزارة التجارة أن البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــة) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

إعلان أسماء المرشحين والمرشحات

وأشارت إلى أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.