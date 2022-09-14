سلط مجلس الصحة الخليجي الضوء على العادات الصحية التي يمكن تضمينها ضمن الروتين المعتاد.

عادات صحية:

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن أبرز هذه العادات يتمثل في تحديد 10 دقائق يوميًا للتمدد، و30 دقيقة للقراءة في الأسبوع، إلى جانب 3 أيام لممارسة الرياضة، مع شرب كأس من الماء عند الاستيقاظ.

أكل الفاكهة واستخدام الدرج:

وأشار إلى ضرورة أكل الفاكهة مع الفطور، والتخطيط للواجبات بداية كل أسبوع، بالإضافة إلى تحديد 10 دقائق لمدة 3 أيام بالأسبوع للتعرض لأشعة الشمس، واستخدام الدرج بدل المصعد.