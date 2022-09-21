أعرب الناقد الرياضي عادل عصام الدين، عن تمنياته أن يشاهد الحكم السعودي في كأس العالم، مبديًا سبب الغياب في عدم تأهيلهم الجيد.

فيديو | عادل عصام الدين: لا يوجد تأهيل جيد للحكام السعوديين وتمنيت أن أشاهد الحكم السعودي في المونديال#المنتصف pic.twitter.com/FSq177kX79 — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 20, 2022

غياب التأهيل

وقال عصام الدين في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن المنتخب السعودي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة، وهذا يعني أنه تم تأهيل اللاعبين لهذا الحدث، لكن بالنسبة للحكام فهناك غياب وعدم تأهيل جيد لهم.

اختيار المناسب

وأضاف أن المشكلة والمعضلة أنه يتم إحضار حكام لا يصلحون أن يكونوا في هذه المكانة، على الرغم من الجهود المبذولة معهم من دورات مكثفة، مؤكدًا أنه لا بد من التركيز على الموهبة والهواية الحقيقية.

وأشار “نحن سنشارك في التحكيم آسيويًا لكن نريد أن نصل إلى كأس العالم”، مؤكدًا أن عدم اختيار الأشخاص المناسبين لدخول سلك التحكيم هو المشكلة.