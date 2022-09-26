عبدالإله المالكي يشارك بمباراته الأولى مع الهلال

شارك النجم عبدالإله المالكي في مباراة الهلال ضد القادسية الكويتي في اعتزال حارس المرمى نواف الخالدي اليوم.
مشاركة عبدالإله المالكي:
وتُعد مباراة القادسية هي الأولى للاعب الوسط، عبدالإله المالكي بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، منذ الانضمام إلى صفوفه في شهر يناير الماضي، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.
وكان عبدالإله المالكي قد رفض تجديد عقده مع الاتحاد، ووقع لنادي الهلال لرغبته في البقاء بالرياض، واشترى الأزرق المدة المتبقية في عقده، إلا أنه تعرض للإصابة خلال تواجده مع الأخضر ليخضع لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي طويل.
اعتزال الخالدي:
وواجه الهلال، فريق القادسية الكويتي على ملعب جابر الدولي في الكويت في اعتزال نواف الخالدي، بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ومن جانبه، أعرب الخالدي خلال تصريحاته لـ”المواطن“، عن سعادته بمشاركة الزعيم في مباراة اعتزاله أمام القادسية، وأهداه رئيس الهلال، فهد بن نافل قميص الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).