تسبب اللاعب عبدالرحمن العبود في حرمان زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل ” هاتريك” أمام نادي الخليج في مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب المغربي سجّل هدفين لـ الاتحاد وأحرز الهدف الثالث لكن تقنية الـ VAR ألغت الهدف بسبب وجود تسلل على عبدالرحمن العبود الذي حجب الرؤية عن حارس الخليج لصد الكرة.

ملخص مباراة الاتحاد ضد الخليج

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد، حيث نجح المهاجم المغربي في إحراز الهدف الأول للعميد من ضربة رأسية بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.