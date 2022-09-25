عبدالرحمن العقل: أنا عضو شرف هلالي

أعرب الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل عن سعادته بالتواجد في مباراة اعتزال حارس المرمى نواف الخالدي بمشاركة الهلال والقادسية.
عبدالرحمن العقل هلاليًّا:
وتحدث عبدالرحمن العقل بعد نهاية مباراة اعتزال نواف الخالدي، قائلًا: “تشرفنا بوجود الهلاليين على أرضنا.. وأتشرف أن أكون هلاليًّا”.
وأكد العقل أنه مشجع لنادي الهلال منذ سنوات طويلة، وقال: “أنا عضو شرف هلالي منذ أيام الأمير عبدالله بن سعد”.
اعتزال الخالدي:
ولعب الهلال ضد القادسية الكويتي على ملعب جابر الدولي في الكويت في اعتزال حارس المرمى نواف الخالدي، بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ومن جانبه، أعرب الخالدي، خلال تصريحاته لـ”المواطن“، عن سعادته بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة اعتزاله أمام القادسية، مؤكدًا أنه فخر كبير له، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).