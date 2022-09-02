يبدو أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد في طريقه للانضمام لأحد الأندية المغربية بالفترة المقبلة، وذلك بسبب إيقافه لمدة 4 أشهر.

وكانت التسجيلات الصوتية التي جرت في سبتمبر الماضي بين المهاجم المغربي وحامد البلوي، دفعت النصر للتقدم بشكوى إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أُصدر قرار يوم 2 أغسطس الماضي بإيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر اعتبارًا من التاريخ المذكور، كما تم تغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد السابق لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد السابق أيضًا 3 أشهر دون تغريمه.

القانوني أحمد الشيخي فجر مفاجأة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أغلق الفيفا قضية النصر والاتحاد وحمدالله ونتوقع أن تعلن الهيئة قرارها خلال أسبوعين (مصادر أخرى تتوقع ٤ أسابيع).

وأضاف: ” نعتقد أن قرار الفيفا سيؤثر بدرجة كبيرة على قرار مركز التحكيم، و (قد) تعود القضية مرة أخرى للاحتراف”.

الإعارة تُنقذ مسيرة عبد الرزاق حمد الله

عبدالرزاق حمدالله قد ينضم لنادي أولمبيك آسفي المغربي ناديه الأم على سبيل الإعارة من نادي الاتحاد بحسب ” المنتخب” المغربية، خاصة أنه لن يشارك مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة بسبب إيقافه.

وفي يوم الاثنين الماضي، عاد اللاعب المغربي إلى منصة ” تويتر” بفتح حسابه بعد أن كان أغلقه لفترة طويلة منذ أن كان لاعبًا في نادي النصر.

وفي تغريدته الأولى بعد العودة قال اللاعب المغربي: ” بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم”.