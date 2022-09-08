تواجد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مدينة بريدة، استعدادًا لمواجهة الرائد.

عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد في بريدة

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورًا لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بتواجد عبدالرزاق حمدالله، وسط تواجد الجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن قانونية مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الرائد ضد الاتحاد، وإمكانية تقديم الفريق الريداوي لاحتجاج، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 4 نقاط.