يبدو أن الإصابة التي تعرض لها عبدالفتاح عسيري لاعب النصر في مباراة الباطن بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين قد تجعله يغيب عن مواجهة نادي الاتحاد بالجولة الخامسة.

إصابة عبدالفتاح عسيري تُهدده بالغياب عن مواجهة الاتحاد

وكان عسيري تعرض لإصابة في عضلة السمانة لكن المدة المتوقعة لغيابه، تجعله معرضًا للغياب عن مواجهة نادي الاتحاد.

المباراة تنطلق يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

العميد لديه سببان بحثًا عن الفوز على النصر أولهما هو رغبته في تكرار سيناريو الموسم الماضي بالفوز على النصر في مرسول بارك، حيث فاز أصفر جدة في الدور الأول من الموسم الماضي بثلاثية لهدف على مرسول بارك ثم كرر الفوز في جدة بثلاثية دون رد على ملعب الجوهرة المشعة.

السبب الثاني هو رغبة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز هدف في شباك فريقه القديم النصر وعلى ملعبه مرسول بارك أمام الحضور الجماهيري ردًا على تسبب النصر بإيقافه لمدة 4 أشهر قبل أن يصدر قرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق عقوبته.