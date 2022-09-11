كشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة الأخضر في معسكره الإعدادي المقبل، وشهدت غياب حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف رغم تألقه اللافت.

قائمة المنتخب السعودي لمعسكر إسبانيا:

وأعلن رينارد، مساء اليوم الأحد، عن قائمة الأخضر في المعسكر الذي سيُقام في أليكانتي الإسبانية من 17 وحتى 27 من سبتمبر، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاعتزال الدولي ثم التراجع عن القرار:

وكان عبدالله المعيوف قد اعتزل اللعب الدولي عام 2019، قبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24، وربط الكثيرون قراره وقتها بتألق حارس الأهلي آنذاك والهلال الحالي، محمد العويس.

وتراجع المعيوف عن الاعتزال في مارس 2022، وأكد أنه جاهز للمشاركة مع المنتخب السعودي، وهو القرار الذي قوبل بترحاب شديد، ولكن رينارد يشدد في تصريحاته على رغبته في الاعتماد على اللاعبين الذي بدأوا المشوار معه.

جدل بشأن غياب عبدالله المعيوف:

وأثار غياب المعيوف رغم تألقه اللافت مع الهلال خلال الفترة الماضية، وعدم مشاركة العويس، حالة من الجدل، وأبدى النقاد الرياضيون عبر برنامج راوند أب عبر قناة SSC استغرابهم من عدم ضمه.

وقال حمد المنتشري: “قائمة المنتخب مناسبة ولكن عندي تحفظ على عدم استدعاء المعيوف”، وعلق عيسى المحياني قائلًا: “علامة استفهام كبيرة على عدم استدعاء المعيوف ورينارد دائمًا ما يبحث عن الانسجام”.

وعلق فايز السبيعي على عدم تواجد الحارس الهلالي، قائلًا: “عبدالله المعيوف قيمة فنية عالية والاختلاف معه موضوع إداري”.