عبدالله المعيوف باقٍ بـ الهلال حتى 2024

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وكان المعيوف صاحب الـ 35 عامًا ساهم في تحقيق الهلال العديد من البطولات في آخر 3 سنوات منها دوري أبطال آسيا مرتين ولقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس الملك ولقب السوبر السعودي.
🎥 وباقي مكمّلين مع #راعي_المعروف حتى 2024 💙🧤#فيديو_الهلال pic.twitter.com/7H9Sd96gpp— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 28, 2022
ويلعب المعيوف مع الهلال منذ عام 2016 قادمًا من النادي الأهلي.
🎥 قائد.. وقدوة 💙#الهلال pic.twitter.com/ER1TaWnHdx— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 28, 2022