عبدالله المعيوف باقٍ بـ الهلال حتى 2024

عبدالله المعيوف يجدد:

أعلن نادي الهلال، مساء اليوم، عن تجديد عقد حارسه المخضرم عبدالله المعيوف حتى عام 2024.وكان المعيوف صاحب الـ 35 عامًا ساهم في تحقيق الهلال العديد من البطولات في آخر 3 سنوات منها دوري أبطال آسيا مرتين ولقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس الملك ولقب السوبر السعودي.ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” مقطع فيديو للمعيوف وهو يوقع على تجديد العقد بعنوان “قائد وقدوة، راعي المعروف مكمل حتى 2024”.يذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي كان قرر استبعاد المعيوف من قائمة الأخضر التي شاركت بمعسكر إسبانيا الذي أُقيم خلال فترة التوقف الدولي الحالية في سبتمبر.ويلعب المعيوف مع الهلال منذ عام 2016 قادمًا من النادي الأهلي.