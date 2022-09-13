غاب حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكره المقبل، استعدادًا لنهائيات بطولة كأس العالم 2022، ما أثار حالة من الجدل.

اختيارات رينارد تثير الجدل:

وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد رينارد عن قائمة الأخضر في المعسكر الذي سيُقام في أليكانتي الإسبانية من 17 وحتى 27 من سبتمبر، استعدادًا لكأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر شهر نوفمبر المقبل.

كما استبعد نجم النصر، عبدالرحمن غريب، الذي رحل عن الأهلي بعد هبوطه للمشاركة في المونديال، وضم الثنائي الموقوف فهد المولد ومحمد كنو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المونديال قد يشهد عودة عبدالله المعيوف:

وكان عبدالله المعيوف قد تراجع عن الاعتزال الدولي، إلا أنه لا زال خارج حسابات رينارد حتى الآن، على الرغم من تألقه اللافت مع الهلال، ومساهمته في تتويجه بالبطولات، وكان آخرها كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري.

وتضم قائمة الأخضر في حراسة المرمى؛ محمد العويس بديل عبدالله المعيوف بالهلال، وفواز القرني الذي ابتعد عن التشكيلة الأساسية بعد تعاقد الشباب مع الكوري كيم سيونج جيو، ونواف العقيدي الحارس الثالث بالنصر، ومحمد الربيعي المشارك مع الأهلي في دوري يلو.

وفي حالة استمرار عدم مشاركة محمد العويس وفواز القرني مع فرقهم خلال الفترة المقبلة، قد يضطر رينارد إلى استدعاء عبدالله المعيوف إلى قائمة المنتخب السعودية في مونديال 2022، نظرًا للعبه باستمرار وخبراته الكبيرة.