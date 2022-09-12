أكد حارس مرمى فريق الهلال، عبدالله المعيوف، أنه لن يُعلق على عدم ضمه لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المعسكر الإعدادي المقبل.

قائمة الأخضر في معسكر إسبانيا الإعدادي:

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة الأخضر في المعسكر الذي سيُقام في أليكانتي الإسبانية من17 وحتى 27 من سبتمبر، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالله المعيوف يؤكد أنه لن يجبر نفسه على المدرب:

وقال عبدالله المعيوف خلال تصريحاته لـSSC: “لم يحدث أي شيء جديد في هذا الأمر، ولن أتطرق لهذا الموضوع ولا أحب أن أتكلم فيه، مدرب المنتخب عنده اختيارات وقناعات”.

وتابع عبدالله المعيوف: “إذا كنت متواجد بالقائمة أهلًا وسهلًا، وإذا لم أكن متواجدًا فهذا قرار المدرب، لن أجبر نفسي عليه، يمكن له نظرة أو تفكير أكثر من سبب لا أستطيع أن أجبره على شيء، سواء كنت موجود أو لا.. الله يوفق المجموعة الموجودة في كأس العالم”.

وكان عبدالله المعيوف قد اعتزل اللعب الدولي عام 2019، قبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24، وتراجع عن هذا القرار خلال الفترة الماضية، ولكن لم يضمه رينارد، ما أثار العديد من التساؤلات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).