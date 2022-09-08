ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر تمريرًا في الموسم الماضي بـ16 ألفًا و233 تمريرة، والنجم البرازيلي ماثيوس بيريرا هو الأكثر صناعة للأهداف بـ11 هدفًا، وتوج النيجيري أوديون إيغالو بلقب الهداف بـ24 هدفًا.

وتقام مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري السعودي للمحترفين، والدوري المصري، حيث فاز الزمالك بلقبه رقم 14 في الدوري المصري بعد نهاية موسم 2021/2022.