تحدث عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال عن مواجهة نادي الزمالك المصري غدًا في كأس سوبر لوسيل في قطر.
وقال عبدالله المعيوف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك: ” المواجهة تعد بروفة جيدة قبل كأس العالم ونريد أن نشكر قطر على تنظيمها لهذه المواجهة الكبيرة”.
موعد مباراة الهلال والزمالك
ومن المقرر بداية المباراة غدًا في الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة وهو الملعب المستضيف لنهائي كأس العالم 2022 في ديسمبر المقبل.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر تمريرًا في الموسم الماضي بـ16 ألفًا و233 تمريرة، والنجم البرازيلي ماثيوس بيريرا هو الأكثر صناعة للأهداف بـ11 هدفًا، وتوج النيجيري أوديون إيغالو بلقب الهداف بـ24 هدفًا.
وتقام مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري السعودي للمحترفين، والدوري المصري، حيث فاز الزمالك بلقبه رقم 14 في الدوري المصري بعد نهاية موسم 2021/2022.
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