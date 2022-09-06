يُقدم حارس المرمى عبدالله المعيوف مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات دوري المحترفين في عام 2022.

عبدالله المعيوف يتألق

ولم يستقبل عبدالله المعيوف أي هدف خلال 13 مباراة في دوري المحترفين خلال 2022، ليكون أكثر حارس مرمى حفاظًا على نظافة الشباك في العام الحالي.

وبدأ عبدالله المعيوف منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم بشكل مميز، حيث لعب دورًا بارزًا في تحقيق الهلال لثلاثة انتصارات متتالية، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة، ويكون الأفضل حتى الآن.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بدء منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم بالفوز على الخليج بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز الفيحاء بالنتيجة ذاتها، وتغلب على الفتح بهدف نظيف.

الهلال يستعد لمواجهة كأس سوبر لوسيل

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الزمالك المصري، مساء يوم الجمعة المقبل، في كأس سوبر لوسيل، ويمكن الاطلاع على برنامج الزعيم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).