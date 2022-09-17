تمكن الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، من تحقيق رقم قياسي له، بعد أن نجح في الخروج بشباك نظيفة في مباراة الوحدة في الجولة الـ4 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

70 مباراة بشباك نظيفة لـ عبدالله المعيوف:

وذكر حساب الهلال الرسمي في “تويتر” أن المعيوف نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 70 مباراة مع أزرق الرياض، كما نجح في أن يحافظ على نظافة شباكه في المباراة الثالثة على التوالي مع الهلال في دوري روشن بالموسم الحالي.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي استبعد حارس الهلال من قائمة الأخضر لمعسكر سبتمبر الجاري الذي يُقام في إسبانيا.

سينتهي عقد عبدالله المعيوف مع الهلال بصيف العام المقبل.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كشر نادي الهلال عن أنيابه هجوميًّا ليُحرز المالي موسى ماريغا الهدف الأول لـ الهلال بالدقيقة الـ59.

وبعدها بعشرين دقيقة، أضاف النيجيري أوديون إيغالو الهدف الثاني لـ الهلال بالدقيقة الـ79.

واستمر نادي الهلال في ضغطه ليُضيف الأرجنتيني لوسيانو فييتو الهدف الثالث لأزرق الرياض بعد تمريرة متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة الـ90.

وأصبح رصيد الأزرق بعد مباراة الهلال ضد الوحدة 12 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.