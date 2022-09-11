كشف الكاتب الصحفي، عبدالرحمن المرشد سبب ارتفاع أسعار استقدام العاملات مشيرًا إلى أن كل وزير يأتي لوزارة الموارد البشرية كان يعد بحل مشكلة العمالة المنزلية ولكن المشكلة لا تنحل وتزداد سوءًا.

وقال “المرشد” خلال مداخلة على قناة CBC : إن أقل عاملة يمكن أن تأتي الآن، خاصة ممن أثبتن أنفسهن في السوق السعودي لا تقل عن 35 ألف ريال، منوهًا إلى أن هذه الأرقام كبيرة للغاية.

ولفت إلى أن العاملات التي تنخفض أسعارهن هن عاملات إفريقيا فقط، ولكنهن لم يثبتن نجاحهن في السوق السعودي، على عكس العمالة الإندونيسية والفلبينية.

ونوه أيضًا إلى أن معظم الوزراء الذين جاءوا وعدوا بتقليص مدة الاستقدام، مُشيرًا إلى أن المدة من قبل كانت تتجاوز الـ 6 أشهر، ولكن الآن تناقصت قليلاً.

تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة قريبًا

من ناحية أخرى، كانت وزارة الموارد البشرية، أكدت في تصريحات عبر متحدثها الرسمي إلى برنامج “الراصد”، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة.