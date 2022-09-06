أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، عن مقتل 35 مدنيا على الأقل وإصابة 37 آخرين شمالي البلاد، في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين.

تفاصيل الحادثة

وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم، إن القافلة كانت تمر على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانجا، وانفجرت إحدى المركبات التابعة لها حيث كانت تقل مدنيين، وذلك عند مرورها فوق عبوة ناسفة منزلية الصنع.

وأضاف الحاكم أن الحصيلة الأولية هي 35 قتيلا و37 جريحا، جميعهم مدنيون، لافتًا إلى أن عناصر الحراسة قامت بسرعة بتأمين المحيط واتخذت إجراءات لتقديم المساعدة للضحايا.

فيما تمت رعاية الجرحى ونقلت الحالات الصعبة من بينهم إلى منشآت مناسبة”.

قوافل تموين

وتقوم هذه القوافل التي تسير بمواكبة من الجيش بتزويد مدن شمال البلاد ــ التي تحاصرها جماعات مسلحة ــ بالمؤن

وقال مصدر أمني لـ”فرانس برس” إن “قافلة التموين كانت مؤلفة من سائقين مدنيين وتجار”.

هجوم سابق

وفي مطلع أغسطس، قتل 15 عسكريا على نفس الطريق في هجوم بعبوتين ناسفتين انفجرتا في الوقت نفسه.