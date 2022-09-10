أُثير الجدل حول زيادة عدد بطولات الهلال، بعد تتويجه بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب نادي الزمالك المصري أمس الجمعة بركلات الجزاء الترجيحية.

ويصل عدد ألقاب الهلال الرسمية لـ 51 بطولة حسبما كشفت قنوات Bein Sports بينما يصل عدد الألقاب إلى 65 لقبًا باحتساب الألقاب الرسمية وغير الرسمية.

عدد بطولات الهلال الرسمية

وكان الإعلامي وليد الفراج ذكر أن الهلال لن يُضيف بطولة كأس سوبر لوسيل لبطولاته ليظل العدد كما هو 51 بطولة رسمية فقط، حيث كان آخرها التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

يذكر أن أزرق الرياض كان تقدم بهدف عبر النيجيري إيغالو ثم تعادل المصري أحمد سيد زيزو للزمالك.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها أزرق الرياض لمصلحته بنتيجة 4/ 1.

وكان سلمان الفرج قائد أزرق الرياض منح شارة القيادة للحارس عبدالله المعيوف من أجل قيام الأخير برفع كأس سوبر لوسيل.

الهلال سيواجه فريق الوحدة بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن نادي الهلال كان فاز على نادي الفتح بهدف دون رد سجله الأرجنتيني لوسيانو فييتو في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الأحد الماضي قبل مواجهة نادي الزمالك.