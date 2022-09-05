أثار الناقد الرياضي والإعلامي عدنان جستنيه المنتمي لنادي الاتحاد، غضب جماهير الأهلي بعدما تحدث عن وضع الفريق في بطولة دوري يلو.

وقال جستنيه متحدثًا لـ قناة 24 الرياضية: ” الراقي هبط لـ دوري يلو، من الظلم لبقية الأندية الحديث عنه في برنامج يخص أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، الراقي في دوري الأولى، يجب أن تتحدث عنه وعن أخباره البرامج المخصصة لأندية دوري الأولى”.

جمهور الأهلي يعلق على تصريح جستنيه !

ورد جمهور الراقي عليه مطالبًا جستنيه بعدم ذكر اسم النادي في تغريداته عبر حسابه في “تويتر”، كما أعربت فئات عريضة من جماهير الراقي عن حزنها بسبب الوضع الذي وصل إليه ناديها وعدم ذكر اسمه ضمن قائمة أندية دوري المحترفين.

وفي سياق آخر، يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مصالحة جماهيره وذلك بالفوز على نادي الخلود مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.

ويتواجد الراقي في المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري يلو برصيد نقطة من تعادل أمام القيصومة وهزيمة أمام فريق الأخدود.

وكان الأهلي هبط لدوري يلو إثر تعادله مع نادي الشباب في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.