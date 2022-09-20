نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة لقطات لـ العرض الجوي ضمن فعاليات اليوم الوطني 92 في جدة.

ونفذت القوات الجوية الملكية السعودية في سماء جدة، عرضها وسط تفاعل كبير من جانب المواطنين والمقيمين، الذين حرصوا على التقاط الصور للعرض.

اليوم الوطني:

وتستعد مناطق المملكة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، إذ أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار “هي لنا دار”، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وتقدم المقاتلات السعودية والطائرات العسكرية والمدنية أكبر استعراض جوي في تاريخ المملكة تحت شعار “تحية وطن”، والتي ستنطلق في مختلف مناطق المملكة لتغطي 13 مدينة رئيسة.

34 عرضًا:

وتتهيأ مناطق المملكة للاحتفالات الوطنية الكبرى في مقدمتها العروض الجوية والبحرية المهيبة التي ستنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق في واحد من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، تحت شعار “تحية وطن”؛ لترسم في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي.