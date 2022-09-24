عروض الليزر بجازان تبهر المواطنين

فرحة المواطنين

احتفالات المملكة

احتفلت منطقة جازان، باليوم الوطني للمملكة الـ92، وذلك بإطلاق عروض لليزر والضوء ضمن فعاليات الاحتفال.وظهر المواطنون وهم سعداء بعروض الليزر والضوء، ملتقطين الصور لها، في جو مليء بالفرحة والابتهاج.واحتفلت المملكة، أمس الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، إذ شهدت مختلف مناطقها فعاليات متنوعة وعروضًا ضخمة، تحت شعار “هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.