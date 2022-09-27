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عروض باليه ضمن فعاليات معرض الرياض للكتاب

2022-09-27 الساعة 6:00
عروض باليه ضمن فعاليات معرض الرياض للكتاب
المواطن - الرياض

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ينظم معرض الرياض الدولي للكتاب ضمن فعالياته، عروض باليه ساحرة على أنغام ألف ليلة وليلة، وذلك يومي 1 -2 أكتوبر المقبل على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة.

شروط شراء التذاكر

وحول شروط شراء التذاكر، فهي غير قابلة للإلغاء، الاسترجاع أو التبديل، كما يمنع منعاً باتاً إعادة بيعها. وعن العمر المسموح به لحضور الفعالية فيسمح لـ 12+، كما يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان. ويلتزم حامل التذكرة بأنه مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها، كما يجب عليه الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان. وقد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

معرض الرياض للكتاب

ومن المقرر أن يقام معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر في واجهة الرياض، بتنظيم وإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة. وحسب ما ذكرته وزارة الثقافة، تم اختيار تونس كضيف شرف للدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2022.
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