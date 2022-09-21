زينّت طائرات القوات الجوية السعودية سماء جدة، ورسمت تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي في ذكرى اليوم الوطني.
#فيديو_الدفاع | طائرات القوات الجوية ترسم في سماء جدة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي في اليوم الوطني.#نحمي_حماك_يابلادي
#هي_لنا_دار_٩٢
#اليوم_الوطني_السعودي_92 pic.twitter.com/Qce26ymkWK
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 21, 2022
وقدّمت وزارة الدفاع مجموعة من العروض الجوية، إذ نشرت الوزارة على حسابها بتويتر مجموعة صور وفيديوهات للعروض الجوية التي زيّنت سماء جدة احتفالًا باليوم الوطني، فيما شكّل الصقور شعار المملكة بطائراتهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع استعداداتها وتجهيزاتها كافة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92، حيث تشارك أفرع القوات المسلحة السعودية كافة بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام في جميع مناطق المملكة.
وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و«ف – 15 إس»، و«تورنيدو»، و«ف – 15 سي» في 14 مدينة، هي: «الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها، خميس مشيط، الخبر، حفر الباطن، والجوف»، كما تشارك بمسيرة للدراجين في محافظة الدرعية، ومسيرة أخرى في الواجهة البحرية في جدة تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّالة، فيما يشهد شاطئ الفناتير في الهيئة الملكية بالجبيل عدة استعراضات من أبرزها استعرض بحري بالقطع البحرية الحديثة، وآخر جوي بالطائرات العمودية.
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