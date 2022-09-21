وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و«ف – 15 إس»، و«تورنيدو»، و«ف – 15 سي» في 14 مدينة، هي: «الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها، خميس مشيط، الخبر، حفر الباطن، والجوف»، كما تشارك بمسيرة للدراجين في محافظة الدرعية، ومسيرة أخرى في الواجهة البحرية في جدة تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّالة، فيما يشهد شاطئ الفناتير في الهيئة الملكية بالجبيل عدة استعراضات من أبرزها استعرض بحري بالقطع البحرية الحديثة، وآخر جوي بالطائرات العمودية.