انطلقت عروض طيران ناس اليوم الخميس في سماء الرياض بعد اختتام عروض اليوم الوطني التي شهدتها جدة.

العروض الجوية الرئيسية

يذكر أن العروض الجوية الرئيسية للاحتفال باليوم الوطني، تُقام استعراضاتها بحي القيروان يومي 22 و23 سبتمبر، لتشارك المواطنين فرحتهم في اليوم الوطني الـ 92.

و15 جهة عسكرية ومدنية

شاركت طائرات ناس في أداء العروض الجوية جنبًا إلى جنب مع أكثر من 15 جهة عسكرية ومدنية هي وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لحرس الحدود، ورئاسة أمن الدولة ممثلة بالقيادة العامة لطيران الأمن، ورئاسة الحرس الملكي.

كما تضم قائمة المشاركين في العروض الجوية، الهيئة العامة للطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية، وكذلك طيران أديل، إضافة إلى نادي الطيران السعودي، فيما تتولى هيئة الإذاعة والتلفزيون النقل التلفزيوني الحي للعروض.