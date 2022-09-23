انطلقت في مركز المغواة للاحتفالات بحائل، الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، وذلك من خلال عدد من الفعاليات المقامة خلال المدة من 22 – 24 سبتمبر، التي تضم ركن الطفل والعروض المتجولة والحرف اليدوية وركن الأزياء، وجناح التصوير والعروض الفلكلورية وألعاب الكرنفال، والعديد من الفعاليات المصاحبة، إضافة إلى “مسيرة وطن” للخيل العربية التي دشنها نائب أمير منطقة حائل.

باص العرضة

وتضمنت الفعاليات في حائل مسيرة “باص العرضة السعودية”، الذي انطلق من ممشى الشفى في تمام الساعة الرابعة عصراً، من خلال مسار محدد ونقاط توقف في محاور مرنة ليتوقف في منتزه الشفاء المجهز بمساحة العرض مع الفرق الاستعراضية التي يصاحبها عدد من الفعاليات وتوزيع الهدايا، إضافة إلى العديد من الفعاليات الاحتفالية التي احتضنتها قلعة “أعيرف” التراثية بحائل احتفاءً بهذه المناسبة.

موسم أجا وسلمى

كما سينطلق خلال المدة من 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر مهرجان “موسم أجا وسلمى” الذي تنظمه وزارة الثقافة في منتزه المغواة بمدينة حائل ضمن فعالياتها، وذلك من خلال إحياء فنون وتقاليد المنطقة بين جنبات الجبلين الشهيرين أجا وسلمى، متضمناً أنشطة ثقافية متنوعة، تشمل القطاعات الثقافية كافة، من رسم ومسرح وموسيقى وفنون الطهي والأدب، إلى جانب مساحات إبداعية للأطفال، وعروض ضوئية على الكثبان الرملية والجبال المحيطة، ومعرض رقمي .