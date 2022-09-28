عروض مميزة في احتفالية تعليم حفر الباطن

تفاصيل الحفل:

لوحات فنية:

هل العوجا:

اكتسى مسرح إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن باللون الأخضر، وازدانت جنباته بلوحات الوطن، في حفل إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، برعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود وحضور مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن محمد بن علي القحطاني ومديري الدوائر الأمنية والحكومية وقيادات التعليم يتقدمهم المساعدون للشؤون التعليمية والمدرسية وجمع غفير من الأهالي.وبدأ الحفل بالسلام الملكي الوطني السعودي تلاه استعراض طلاب الفرق الكشفية التي قدمت أهازيجهم وصيحاتهم ليقدم مدير التعليم كلمة رحب فيها بالحضور من القطاعات الأمنية والحكومية والزملاء في التعليم، مهنئًا الوطن قيادة وشعبًا بيوم الوطن مستذكرًا بعض أمجاده، واختتم حديثه بالدعاء بأن يديم الله على بلادنا وولاة أمرنا وشعبنا نعمة الأمن والإيمان.بعد ذلك انطلقت اللوحات الفنية الوطنية بدء بأوبريت وطني بعنوان حكاية شعب واحد من تقديم طالبات مدارس الواحة الأهلية وإشراف نشاط الطالبات ليلقي بعدها الطالب محمد المطيري من ثانوية المحافظة قصيدة العز والمجد للشاعر محمد بن عثيمين، بعدها قدم النشاط الطلابي الثقافي لوحة فنية إنشادية بعنوان السيرة العظمي تمثلت في أوبريت وطني من إعداد وإخراج النشاط الطلابي وتنفيذ طلاب مدرسة أحد وثانوية أبي داؤود ومدارس تربية الأجيال الأهلية ومدارس المحافظة. تقدمت بعدها براعم أكاديمية الخبراء الأهلية ليرسمن على المسرح لوحة إنشادية بعنوان يا دار تحت إشراف نشاط الطالبات ليختتم الكرنفال الوطني بمسك الختام حينما قدم طلاب تعليم حفر الباطن العرضة السعودية تجسيدًا للتراث الوطني السعودي نستلهم من تراثنا مستقبلنا. وفي نهاية الحفل قدم مدير التعليم شكره وتقديره لجميع اللجان المشرفة على البرنامج والحضور الكريم، كما قدم دروعًا للداعمين تقديرًا لدورهم في إنجاح الحفل شاكرًا لأبنائه الطلاب ما قدموه من عمل يجعل الكل فخور بهذه المواهب الطلابية.من جهة ثانية تزامنًا مع الاحتفاء المركزي لليوم الوطني الـ 92 دشن مدير التعليم المعرض الفني الوطني (هل العوجا) يرافقه مديري الدوائر الحكومية والأمنية والذي حوى على معرض للرسومات واللوحات الفنية بأنواعها سواء بالنسيج أو بالألوان الزيتية والنحت والرسم الرقمي تنوعت فيه اللوحات بين لوحات لقادة المملكة العربية السعودية أو رسومات تراثية لماضي المملكة وإبداعات حاضرة ومستقبلية لمسيرة المملكة الشامخة نحو تحقيق رؤية 2030م.