توفي عسكري كويتي في الجيش نتيجة إصابته بطلق ناري من قبل زميله في أحد المعسكرات.

بيان توضيحي من

رئاسة الاركان العامة للجيش pic.twitter.com/51j4t0lObZ — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 18, 2022

وقالت مصادر مطلعة، بحسب وسائل إعلام كويتية، أنه تم التحفظ على العسكري الذي أطلق النار لاستكمال إجراءات التحقيق حول ملابسات الحادثة.

تفاصيل مقتل عسكري كويتي

من جهتها، أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بيانًا توضيحيًا، جاء فيه: “شهدت أحد المعسكرات التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم الأحد وفاة أحد منتسبيها، وذلك إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد زملائه، حيث تم تسليم المتسبب بالواقعة لجهة الاختصاص المعنية، والتحقيق جارٍ معه لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه الواقعة”.

كما أهابت رئاسة الأركان في بيانها، بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه الحوادث من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة وذلك للإجابة عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.