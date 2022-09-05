تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها المتكررة على الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك؛ إذ اقتحم مستوطنون صباح اليوم الاثنين المسجد من جهة المغاربة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة”.

وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة هيكلهم”.

النفخ في القرن

يذكر أن شرطة الاحتلال تحمي حركات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى؛ إذ سمحت بممارسات تلمودية صباح أمس الأحد في باحات المسجد، قام خلالها أحد المستوطنين بالنفخ نفخ في القرن (الشوفار) داخل ‫المسجد الأقصى‬ عبر تطبيق على هاتفه المحمول، وهو طقس ممنوع على اليهود القيام به داخل المسجد.

وقد بات مشهد اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين مشهدًا شبه يومي، في إطار محاولات سلطة الاحتلال في فرض التقسيم الزماني والمكاني لمدينة القدس وما عليها من مقدسات.