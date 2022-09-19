نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات العقيق والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من الميدان | 🇸🇦

عصف رعدي قوي ورياح شديدة قلوة تهامة #الباحة الان pic.twitter.com/AOFilTwlLA — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 19, 2022

وثق مقطع فيديو عبر حساب طقس العرب الرسمي بموقع “تويتر”، عصفًا رعديًا قويًا ورياحًا شديدة في الباحة.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم عن حالة الطقس، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف الأجزاء الغربية منها.

ونوه التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبية تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.