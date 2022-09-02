كشف المحامي أحمد المحيميد، عن عقوبة التشبه بالجنس الآخر أو المقاطع الإباحية على تيك توك وفقًا لنظام جرائم المعلوماتية.

فيديو | المحامي أحمد المحيميد: ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي من تشبه بالجنس الآخر عقوبته 5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال#الراصد pic.twitter.com/UxLoRcWzrQ — الراصد (@alraasd) August 31, 2022

وقال المحيميد خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ينص على أن إنتاج المواد الإباحية وما يخل بالآداب العامة في المجتمع عقوبته مشددة وتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.

مطالبات بحذف تطبيق تيك توك

وخلال الأيام الأخيرة تجددت مطالب العديد من المغردين بحذف تطبيق تيك توك بسبب ما يمثله من خطورة على الخصوصية وسوء الاستخدام من قبل الأطفال وصغار السن.

وصعد وسم “نطالب بحذف تيك توك” على موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة أكثر من مرة، وأعاد المغردون تداول مقطع للفنان فايز المالكي يحذر فيه من هذا التطبيق وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكانت معظم الآراء تسير في اتجاه حذف التطبيق وحظر الوصول إليه، فيما رأى البعض الآخر أن الرقابة الذاتية هي الأساس المتين لحماية الأطفال وشددوا على دور الآباء في حماية أبنائهم من المحتوى الضار من خلال برامج وتطبيقات تحد الوصول إلى هذا المحتوى.

التشبه بالجنس الآخر في المدارس أو العمل

ولفت المحيميد إلى أن التشبه بالجنس الآخر في المدارس أو العمل له عقوبات متدرجة تصل إلى التنبيه والتحذير والنقل من المدرسة بالنسبة للطلاب وتصل حد الفصل من العمل بالنسبة لمن يقوم بمثل هذه الممارسات في العمل.