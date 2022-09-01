مع تبقي 81 يومًا على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، يحمل الرقم 81 ذكرى مميزة لـ منتخب الأرجنتين.

ويُعد الفريق الأرجنتيني بطلًا للعالم مرتين عامي 1978 على حساب هولندا و1986 على حساب المنتخب الألماني.

كما وصل الفريق الأرجنتيني لنهائي المونديال وخسر اللقب في 3 مناسبات أعوام 1930 و1990 و2014 أمام منتخب الأوروجواي في النسخة الأولى وأمام منتخب ألمانيا في نسختي 1990 و2014.

منتخب الأرجنتين رابع المنتخبات خوضًا للمباريات في المونديال:

فريق “راقصي التانجو” خاض 81 مباراة في المونديال ليكون رابع منتخب يُعد من المنتخبات الأكثر خوضًا للمباريات بالبطولة خلف منتخبي البرازيل وألمانيا، ولكل منهما 109 لقاءات، والمنتخب الإيطالي الثالث برصيد 83 لقاء.

منتخب الأرجنتين شارك في جميع نسخ كأس العالم بشكل متتالٍ بداية من عام 1974 حتى 2022 ورفض المشاركة في نسخ 1938 و1950 و1954.